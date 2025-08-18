Кривбасс неделю назад победил Металлист 1925, хотя лучшими на поле были харьковчане. Они и гол забили (отменили из-за офсайда), и несколько раз должны были забивать с дистанции <5-6 метров от ворот. Подопечные Патрика Ван Леувена плохо защищались и в провальном матче против Колоса, где вообще мог произойти разгром – частично это связано с желанием поднимать линию обороны как можно выше.

Вот только даже Барселона при таком футболе пропускает регулярно, а криворожане рискуют еще сильнее. Индивидуально их защитники пока не впечатляют, зато лидеры атаки демонстрируют убийственную эффективность. Металлисту 1925 забили дважды из трех первых острых атак – да и в Ковалевке удалось реализовать первый же момент с игры (а потом едва не забили со второго).

В целом, системности в новом проекте Кривбасса пока маловато, что и неудивительно. Слишком уж масштабным стало летнее обновление состава – Подопечным Патрика ван Леувена пока что необходимо хотя бы сыграться. Индивидуальное мастерство таких футболистов, как Парако, Твердохлеб или Мендоса сейчас является главным фактором, который держит криворожан на плаву.

У Зари ситуация похожая. Крайне уязвимая защита пропускает голы даже после выноса голкипера Кудривки, а промах Кузыка в 1-м туре перед пустыми воротами луганчан до сих пор стоит перед глазами. В атаке же все основывается на индивидуализме. Благо, состав у луганчан очень хороший. Нашлось место даже юному таланту. Саленко –в предыдущем туре забил дебютный гол в УПЛ, да и против ЛНЗ сын легендарного нападающего Динамо был лучшим.

Также можно отметить классные передачи опорника Башича и стабильную опасность Джордана при стандартах. Усилиями лидеров "черно-белые" набрали 4 очка, что очень неплохо для старта. Потенциал у данного коллектива чувствуется – за условное топ-7 Заря зацепиться способна – но работы у Виктора Скрипника еще много.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попара, Вантух (оба – Заря)

Дисквалифицированные: Бандейра (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Заря – Кривбасс

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Яньич, Жуниньо – Башич – Слесар, Мичин, Саленко, Вакула – Будковский

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац – Бар – Микитишин, Задерака, Твердохлеб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – обе забьют

Соперники равны, поэтому делать прогнозы относительно победителя трудно. Значительно проще предсказать результативность. У обоих коллективов достаточно сильная группа атаки, а вот оборона хромает на обе ноги – значит, существует большая вероятность мероприятия "обе забьют". Но не факт, что голов будет много.

