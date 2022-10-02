Заря расписала результативную ничью с Кривбассом в 5 туре УПЛ. Смотрите видеообзор на "Футбол 24".

Кривбасс забил первые голы после возвращения в элиту. Открыть счет удалось с пенальти – Хобленко реализовал 11-метровый. Этим точным ударом парни Вернидуба закрепили мощный старт встречи.

Заря расписала ничью с Кривбассом – шикарные дебютанты Луганска, Вернидубу помогли ошибки голкипера

Заря отыгралась после качественной атаки с открыванием Булецы, которого пасом в разрез нашел Данченко. Кирюханцев замкнул прострел. Вскоре Игорь оформил дубль, воспользовавшись элегантной передачей Шахова.

Во втором тайме Кривбасс больше атаковал и сумел сравнять счет. Мацапура неудачно парировал удар Задераки прямо на Волошина – воспитанник Динамо затолкал мяч в сетку и зафиксировал ничью.