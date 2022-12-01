Заря – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
12:45 - Читати українською
Заря в рамках перенесённого матча 7-го тура УПЛ встретится с Колосом. Стартовые составы и видеотрансляция – в этой новости на "Футбол 24".
Перенесённый поединок 7-го тура УПЛ между Зарей и Колосом начнется в 13:00 по киевскому времени. Телетрансляция матча пройдет на канале "УНИАН", видеотрансляция от FootballHub доступна в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовую трансляцию.
В случае победы луганчане поднимутся на третью позицию в турнирной таблице, потеснив Динамо на четвёртую строчку. Ковалёвцы при любом результате останутся на шестом месте. Данный матч для Колоса и Зари является последним в 2022 году.
Стартовые составы
Заря:
Колос:
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