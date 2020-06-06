Заря – Колос: поединок под угрозой срыва – известна причина

Председатель спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов рассказал о жестком контроле за проведением ПЦР-тестирования среди клубов УПЛ.

Заря провела экспресс-тестирование на наличие COVID-19 вместо требуемого ПЦР-тестирования, информирует Tribuna.

Заря – Колос: анонс матча УПЛ

"За выполнением этого условия следит делегат матча. Он проверяет списки с результатами тестов и принимает решение о проведении матча. Если клуб не прошел ПЦР-тестирования, то он устраняет всю команду от матча. Все будет жестко.

Знаю о ситуации с Зарей. Если они не сделают ПЦР-тесты, то матч будет отменен. Делегат их просто не допустит к матчу, доложит руководству УАФ, которое примет решение об отмене матча и зачислит команде техническое поражение.

В клубе об этом знают. Думают, если в первый раз с экспресс-тестами все прошло, пройдет снова, но теперь так не будет. Шутки уже закончились", – отметил Попов в комментарии.

Напомним, поединок Заря – Колос запланирован на сегодня, 6 июня, начало в 17:00.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки