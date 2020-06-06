Заря – Колос: луганский клуб сделал официальное заявление о прохождении тестов на коронавирус

После появления информации о возможном срыве поединка 25 тура УПЛ Заря заверила, что клуб соблюдает все рекомендации органов здравоохранения.

Как известно, сегодня появилась информация о возможности отмены поединка Заря – Колос. Луганчане якобы нарушили процедуру прохождения тестирования на COVID-19, из-за чего команде Виктора Скрипника угрожало техническое поражение.

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Впрочем, луганский клуб заверил, что действовал в соответствии со всеми рекомендациями.

"В связи с нагнетанием некоторыми людьми ситуации вокруг матча Заря – Колос, считаем необходимым выразить официальную позицию футбольного клуба Заря и прояснить ситуацию относительно тестов на коронавирус.



28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чём имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям, у команды есть две недели для прохождения следующего теста. Однако, футбольным клубом Заря было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста о чём было сообщено на официальном сайте в четверг, 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии. Следующий ПЦР-тест запланирован у нас во вторник, 9 июня, в рамках подготовки к игре с киевским Динамо.



Футбольный клуб Заря делает все согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей", – говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте луганского клуба.

Напомним, матч Заря – Колос стартует в 17:00.

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