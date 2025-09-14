В матче 5-го тура чемпионата Украины Заря уступила Колосу (1:3). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Колос открыл счет на 36-й минуте: Климчук четко прочитал подачу Алефиренко и, опередив Джордана на ближней стойке, головой направил мяч в сетку. Меньше чем через пять минут "хлеборобы" удвоили преимущество: Климчук сбросил на Цурикова, который пробил из района одиннадцатиметровой отметки, а мяч рикошетом от Пердуты перелетел через голкипера в сетку.

Колос победил Зарю и, обойдя Шахтер, сравнялся с Динамо на вершине УПЛ – Климчук оформил гол+пас

После перерыва Колос отдал инициативу Заре и быстро поплатился за это. Жуниньо выполнил подачу на дальнюю штангу, а Будковский, перепрыгнул Цурикова, ударом головой сократил отставание – 1:2.

Уже на третьей добавленной минуте Кане реализовал свой шанс: мощным ударом из-за пределов штрафной он попал в левую девятку, установив окончательный счет – 1:3 в пользу Колоса.

