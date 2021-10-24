Заря и Колос встречались в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

В первой половине матча команды не радовали болельщиков яркой игрой, единственный острый момент и был конвертирован в гол. Сайядманеш замкнул прострел с левого фланга.

Заря обыграла Колос и поднялась в еврокубковую зону

После перерыва Заря владела заметным преимуществом, но больше голов в поединке не было. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу луганчан.

Заря поднялась в еврокубковую зону и расположилась на 4-й строчке. Колос остался на 11-м месте турнирной таблицы.

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