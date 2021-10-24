Заря – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча
23:29 - Читати українською
Заря и Колос встречались в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
В первой половине матча команды не радовали болельщиков яркой игрой, единственный острый момент и был конвертирован в гол. Сайядманеш замкнул прострел с левого фланга.
Заря обыграла Колос и поднялась в еврокубковую зону
После перерыва Заря владела заметным преимуществом, но больше голов в поединке не было. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу луганчан.
Заря поднялась в еврокубковую зону и расположилась на 4-й строчке. Колос остался на 11-м месте турнирной таблицы.
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