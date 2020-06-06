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Заря – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча

21:03 69 Читати українською
Заря – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча
Заря – Колос / Фото ФК Заря

Заря принимала Зарю в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

13’ Владислав Кабаев
 
Олег Кожушко 65’
13’ Владислав Кабаев
65’ Олег Кожушко

Уже на 13-й минуте хозяева праздновали взятие ворот, точным ударом отметился форвард луганчан Владислав Кабаев.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Лишь во втором тайме Колос смог минимально выровнять рисунок игры, но зацепиться хотя бы за одно очко гостям не удалось.

Заря закрепилась на втором месте, опережая Динамо на три очка, но у киевлян еще есть игра в запасе. Колос расположился на 6-й строчке.

Заря в большинстве победила Колос и вышла на чистое второе место в УПЛ

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Видеоновости Заря - Колос Заря Заря Колос Колос
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