"Заря – это одна из лучших команд": Кучук раскрыл секрет успеха Руха в матче с лидером УПЛ
Главный тренер "желто-черных" Леонид Кучук подвел итоги победной дуэли с луганчанами (3:1).
"Мы играли с командой, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате. По игре и результат Заря – это одна из лучших команд в УПЛ.
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Было довольно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер. Но мы учли все ошибки, которые допускали в первых турах, и не позволили сопернику переиграть нас.
Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела победить в этом матче", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.
Напомним, в матче 4-го тура УПЛ Рух одержал дебютную победу в сезоне, обыграв Зорю (3:1).
Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса