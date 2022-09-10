"Мы играли с командой, которая заслуженно идет на первом месте в чемпионате. По игре и результат Заря – это одна из лучших команд в УПЛ.

Ван Леувен нашел виновников сенсационного поражения Зари от Руха

Было довольно тяжело перекрывать зоны, ведь у соперника индивидуально сильные игроки и хороший тренер. Но мы учли все ошибки, которые допускали в первых турах, и не позволили сопернику переиграть нас.

Скажу банально – побеждает коллектив и команда. Сегодня у нас на поле была команда, которая хотела победить в этом матче", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

Напомним, в матче 4-го тура УПЛ Рух одержал дебютную победу в сезоне, обыграв Зорю (3:1).

Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса