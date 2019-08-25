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Заря – Эспаньол: стала известна бригада арбитров на матч Лиги Европы

14:02 28 Читати українською
Заря – Эспаньол: стала известна бригада арбитров на матч Лиги Европы
Раду Петреску / соцсети

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч плей-офф Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом.

 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что поединок между Зарей и Эспаньолом обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.

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Помогать ему Раду Гынгуляк и Мирча Григорю. Четвертым судьей назначен Марчел Бырсан.

Петреску уже обслуживал поединок с участием луганской команды. Было это в 2015 году против бельгийского Шарлеруа (2:0).

Матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа в 20:00 на Славутич-Арене в Запорожье.

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