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Заря – Эспаньол: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего

29 августа 23:03 74 Читати українською
Заря – Эспаньол: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего
Давид Гальего / Эспаньол

Главный тренер Эспаньола Давид Гальего прокомментировал матч квалификации Лиги Европы против Зари (2:2).

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

"Для нас это была очень хорошая игра, и я поздравляю всех футболистов с победой. Также благодарен за тот прием, который был организованный украинской стороной, все было на высоком уровне.

Великолепные голы Леднева и Русина в видеообзоре матча Заря – Эспаньол – 2:2

Я очень доволен результатом, и мы достигли того, чего хотели. На чужом поле играть гораздо труднее, потому, это был сложный шаг для нас. Мы будем рады представить нашу команду Европе.

Мне очень понравилось, как играла Заря. Футболисты очень профессионально подходили к игре. Я более чем уверен, что команда имеет большой потенциал", – цитирует Гальего официальный сайт Зари.

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Лига Европы Заря - Эспаньол Заря Заря Давид Гальего Давид Гальего Эспаньол Эспаньол
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