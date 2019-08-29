Заря – Эспаньол: послематчевая пресс-конференция Давида Гальего

Главный тренер Эспаньола Давид Гальего прокомментировал матч квалификации Лиги Европы против Зари (2:2).

"Для нас это была очень хорошая игра, и я поздравляю всех футболистов с победой. Также благодарен за тот прием, который был организованный украинской стороной, все было на высоком уровне.

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Я очень доволен результатом, и мы достигли того, чего хотели. На чужом поле играть гораздо труднее, потому, это был сложный шаг для нас. Мы будем рады представить нашу команду Европе.

Мне очень понравилось, как играла Заря. Футболисты очень профессионально подходили к игре. Я более чем уверен, что команда имеет большой потенциал", – цитирует Гальего официальный сайт Зари.

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