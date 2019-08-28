Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы

Соперник луганчан прибыл в Украину накануне решающего матча в квалификации ЛЕ,

Видео выхода игроков из самолета после приземления опубликовал официальный твиттер Эспаньола.

Заря – Эспаньол: пресс-конференция Виктора Скрипника перед решающим матчем квалификации Лиги Европы

Команда успешно преодолела путь из Барселоны в Запорожье, где вскоре начнет подготовку к последнему матчу в квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что главный тренер "попугаев" Давид Гальего взял на матч против Зари 28 игроков. Напомним, первый матч в Испании завершился поражением луганчан 1:3.

Заря – Эспаньол: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Добавим, что матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа, начало игры в 20:00 по киевскому времени.