toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы

20:06 29 Читати українською
Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы
Игроки Эспаньола в самолете / Официальный твиттер клуба

Соперник луганчан прибыл в Украину накануне решающего матча в квалификации ЛЕ,

 

Видео выхода игроков из самолета после приземления опубликовал официальный твиттер Эспаньола.

Заря – Эспаньол: пресс-конференция Виктора Скрипника перед решающим матчем квалификации Лиги Европы

Команда успешно преодолела путь из Барселоны в Запорожье, где вскоре начнет подготовку к последнему матчу в квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что главный тренер "попугаев" Давид Гальего взял на матч против Зари 28 игроков. Напомним, первый матч в Испании завершился поражением луганчан 1:3.

Заря – Эспаньол: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Добавим, что матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа, начало игры в 20:00 по киевскому времени.

blog_ava
Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда
13:20
837
Теги
Видеоновости Заря - Эспаньол Эспаньол Эспаньол Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
31
мин
Ницца
22:00
Марсель
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук