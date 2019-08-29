Заря – Эспаньол: Феррейра забил 11-й гол в ворота луганчан в карьере

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра похоронил мечты Зари о групповом этапе Лиги Европы.

На 34 минуте поединка квалификации Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом нападающий испанской команды Факундо Феррейра открыл счет в матче.

Заря – Эспаньол – видео гола

Этот гол стал уже 11-м в карьере аргентинского форварда в ворота луганской команды. 9 мячей Феррейра забил, выступая за Шахтер, и еще один во время первого матча между Эспаньолом и Зарей, сообщает Tribuna.com.

По состоянию на 68 минуту матча квалификации Лиги Европы между украинской и испанской командами счет 1:2. Первый поединок завершился победой Эспаньола 3:1.

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