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Заря – Эспаньол: Феррейра забил 11-й гол в ворота луганчан в карьере

21:25 38 Читати українською
Заря – Эспаньол: Феррейра забил 11-й гол в ворота луганчан в карьере
Факундо Феррейра (слева) / Эспаньол

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра похоронил мечты Зари о групповом этапе Лиги Европы.

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

На 34 минуте поединка квалификации Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом нападающий испанской команды Факундо Феррейра открыл счет в матче.

Заря – Эспаньол – видео гола

Этот гол стал уже 11-м в карьере аргентинского форварда в ворота луганской команды. 9 мячей Феррейра забил, выступая за Шахтер, и еще один во время первого матча между Эспаньолом и Зарей, сообщает Tribuna.com.

По состоянию на 68 минуту матча квалификации Лиги Европы между украинской и испанской командами счет 1:2. Первый поединок завершился победой Эспаньола 3:1.

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Теги
Лига Европы Факундо Феррейра Факундо Феррейра Заря Заря Эспаньол Эспаньол Заря - Эспаньол
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