В рамках 17-го тура УПЛ Заря принимает Ингулец, Александрия дома встретится с Минаем, а Десна – с Мариуполем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Ингулец

Заря в конце осенней части чемпионата играет крайне напряженно. В результате неожиданного и заслуженного поражения от Львова луганчане отстали от третьей позиции на два зачётных балла, а минимальная победа над Александрией в понедельник порадовала фанов слабо – команда провела всего два-три реальных момента, едва не потеряв очки (впрочем, там на футбол повлияло состояние газона). А впереди – матч с Динамо!

С таким футболом создать сенсацию через неделю будет тяжело. Заря и в лучшей форме почти без шансов проиграла киевлянам, поэтому в текущем туре важно победить Ингулец. Подопечные Виктора Скрипника обязаны пойти на зимнюю паузу или на третьей позиции, или с меньшим отставанием от нее.

Учитывая осенние результаты петровцев, определить лидера несложно. "Казаки" не выиграют в десяти поединках подряд, вылетев из Кубка от второлигового ЛНЗ и опустившись в зону вылета из УПЛ – со дна таблицы коллектив отделяют всего три балла. Покинуть четверку аутсайдеров до зимней паузы будет трудно (необходимо набрать шесть очков при двух поражениях Черноморца), но подняться в зону переходных матчей Ингулец должен любой ценой.

Хоронить подопечных Сергея Лавриненко до стартового свистка не стоит. Да, они не побеждают, но СК Днепру-1 и Шахтеру довольно непросто в недавних поединках против петровцев – они выиграли минимально. Впрочем, уровень футбола "казаков" все равно был невысоким, поэтому Заря в случае осечки не имеет права искать какие-либо оправдания.

Кадровая ситуация

Травмированные: Опанасенко, Ситало (Ингулец, под вопросом)

Дисквалифицированы: Сайядманеш (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Ингулец

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Имереков, Жунинью – Назарина, Хомченовский – Шахаб, Булеца, Громов – Гладкий

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Ковалев, Павлов, Асмелаш – Лупашко, Запорожец – Коваленко, Бартулович, Казак – Гопей

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

В матче первого круга Заря устроила Ингульцу разгром, однако тогда петровцы выглядели гораздо сильнее, чем сейчас. В нынешнем состоянии отобрать очки у луганцев будет очень тяжело. Конечно, подопечные Виктора Скрипника в последнее время не впечатляли, но для казаков они слишком сильны. Ставим на победу гостей.

Александрия – Минай

Александрия круто стартовала в чемпионате, отбирая очки у грандов и долго держась в борьбе за зону еврокубков, но ближе к зиме подопечные Юрия Гуры "поплыли". В последних пяти турах УПЛ команде удалось бить только Металлист 1925 – с Десной и Рухом была зафиксирована ничья, а Заре и СК Днепру-1 "желто-зеленые" проиграли. Да, в поединке с луганцами коллективу сильно не везло, но в целом плавный регресс ощущается. Без Ковальца и Гриня александрийцы сильно потеряли в качестве.

Как следствие, отставание от пятой позиции достигло девяти очков. Правда, сегодня его можно сократить до шести – а это совсем другая история. Впрочем, даже без борьбы за еврокубки Александрии необходимо побеждать – болельщики заждались триумфов.

Еще дольше ожидают победы в Минае. Закарпатцы после сенсационной победы над подопечными Юрия Гуры довели свою безвыигрышную серию до 16-ти матчей (включая Кубок). Смена главного тренера не сильно помогла – "лисы" под руководством Игоря Леонова добавили в атакующей работе, заслужив победу в нескольких поединках и даже выдав достойный матч против Динамо, но удержать нужный результат не удается.

С одной стороны, минайцам очевидно не везет. Что и говорить, когда Колос отыгрался в Ужгороде благодаря удачному штрафному удару на последней секунде. Впрочем, коллективу не хватает стабильности и качества – футболисты допускали слишком много ошибок, а после успешных отрезков игры подопечные Игоря Леонова регулярно отдавали инициативу, пытаясь защитить шаткое преимущество. Как следствие, Минай идёт третьим с конца, а от последней позиции "лисов" отделяют всего три очка.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец, Стецьков, Гринь – Багайоко (под вопросом)

Дисквалифицированны: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Минай

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Рыбалка, Дришлюк – Кирюханцев, Демченко, Третьяков – Устименко

Минай: Кучер – Гончар, Горин, Семенко, Синегуб – Петрусенко, Хахлев – Белоног, Кулиев, Кныш – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Минай может создать проблемы. Это – неприятный соперник, который стал достаточно кусающимся в атаке и которому уже нечего терять. Впрочем, Александрия сильнее по всем параметрам, а мотивации у подопечных Юрия Гуры не меньше, чем у закарпатцев.

Если бы поединок проходил в Ужгороде, можно было бы подумать о ничьей, но дома желто-зеленые должны вынести лисов.

Десна – Мариуполь

Десна после ужасного отрезка в середине сезона постепенно начала оживать, в последних пяти турах расписав ничью с Александрией, а также одержав победы над Львовом и Черноморцем. Правда, победы выглядели напряжёнными – зато в матче, где черниговцы доминировали, было зафиксировано поражение (обидчиком стал кризисный Колос). Проблемы у команды не меняются – кадровый дисбаланс и слабая оборона тянут мощную в кадровом плане атаку на дно.

Черниговцы сейчас вынуждены просто терпеть. Терпеть проблемы в задней линии. Терпеть мерзлый газон. Терпеть проблемы с финансами и контрактами. До зимней паузы осталось всего две недели. Возможно, весной все будет лучше – сейчас важно просто победить, ведь отставание от пятого места сегодня можно сократить всего до пяти очков. Оказавшись среди претендентов на еврокубки, руководство должно уделить клубу больше внимания, чем сейчас.

Мариуполь выглядит идеальным соперником для легкой победы. Подопечные Остапа Маркевича тотально провалили первое полугодие, одержав всего две победы и опустившись на последнюю позицию в турнирной таблице – причем конкуренты оторвались на три зачетных балла. Да, где-то азовцам не везет по игре, где-то мешают арбитры, а молодость команды не позволяет думать о высоком – все это необходимо учитывать, но даже при таких условиях команда должна была играть лучше.

Пока что Мариуполь выглядит главным претендентом на вылет, хотя руководство клуба говорит о хорошем футболе. Действительно, против Динамо азовцы недавно выдали два хороших матча, но в целом качество игры остается ужасным. Азовцы идут не только последними в реальной таблице, но и предпоследними по ожидаемым очкам, а больше ожидаемых пропущенных голов имеет только Черноморец. Ужас.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулаков (под вопросом), Чоботенко (оба – Мариуполь)

Дисквалифицированны: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Мариуполь

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Селин – Домбровский – Калитвинцев, Завийский, Тотовицкий, Картушов – Безбородько

Мариуполь: Турбаевский – Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев – Чех, Мышнев – Кащук, Очеретько, Топалов – Вьюнник

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Мариуполь во всех матчах дает сражение, но не выигрывает его. Десна, несмотря на вагон проблем, сильнее в кадровом, тактическом и психологическом аспектах, и результаты в последнее время у черниговцев начали улучшаться. Поэтому мы рекомендуем ставить на победу подопечных Александра Рябоконя.

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