"О сопернике информации у нас достаточно. Гент – это один из старейших клубов Бельгии. На 50% команда состоит из легионеров. В команде есть 8 сборников разных стран. Команда играет в атакующий, агрессивный, контактный футбол, несмотря на соперника. Бельгийцы имеют структуру игры, от которой они не отходят. Поэтому завтра будет очень интересный матч.

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На сколько Заря готова играть в новый футбол? Трудно об этом говорить. Надеюсь, что все ребята понимают. Учитывая структуру Гента, мы постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому. А получится ли – покажет игра. Все ребята – молодцы. Хорошо тренируются и показывают себя профессионалами.

Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, которые защищают Украину. Поэтому команда будет иметь запредельную самоотдачу. А с каким счетом завершится матч – покажет только игра. Гент – на ходу, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попали в группу Лиги конференций. Мы всех уважаем, но никого не боимся. Заря готова к этому противостоянию", – цитирует Кривенцова Sport.ua.

Напомним, уже завтра Заря встретится с Гентом в поединке 1-го тура Лиги конференций, начало игры в 22:00.

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