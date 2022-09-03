"Мы готовились к этому матчу, чтобы показывать свою игру. Были моменты, когда нам это удавалось, реализовали некоторые из них. Могли забивать еще и должны были это делать, поэтому над этим будем работать. Мы немного владели мячом, но командно мы сыграли очень хорошо. Только комплименты в адрес своих футболистов, которые с первой до последней минуты играли вместе и до конца.

Заря – Динамо – 3:2 – видео голов

Удалось ли выполнить все установки на игру? Как сказал, хотелось, чтобы мы больше держали мяч, больше играли в свою игру. Таких моментов было мало и на это будем обращать внимание в будущем. У нас много молодых футболистов, которые не играли на высоком уровне, поэтому для них это большая мотивация.

В плане комплектации у нас есть время. У нас молодая команда, и мы хотим пригласить футболистов, которые могли бы передать свой опыт молодым игрокам, научить чему-нибудь. Что касается задач, то мы прекрасно понимаем, что это только начало сезона. Предстоит еще много игр, в которых будут ошибки и неприятные результаты. Но мы будем набираться опыта – и футболисты, и тренерский штаб. Не буду называть, какую позицию мы хотим занять. Только скажу, что мы будем продолжать в том же духе и, надеюсь, сможем улучшить свою игру.

Поразил ли меня арендованный у Динамо Бражко, забивший киевлянам победный гол? Сегодня играли многие футболисты, которые раньше играли за Динамо или прошли динамовскую школу. Я всем рад, они понимают футбол. Бражко – один из самых молодых футболистов у нас, и он очень хорошо проявил себя сразу, как пришел. Он слушает всех, не только тренеров, но и футболистов, помогающих ему на поле. У него есть много хороших качеств и у него впереди еще длинная карьера", – цитирует ван Леувена официальный сайт Динамо.

Отметим, что Динамо уже проиграло в двух подряд поединках – разгромное поражение от СК Днепр-1 (0:3) и фиаско в игре с Зарей (2:3). В настоящее время киевляне вместе с Рухом и Ворсклой находятся на дне турнирной таблицы.

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