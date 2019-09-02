Заря – Динамо: Ступар оценил действия арбитра в матче и выделил гол-фантом Цыганкова

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил судейство в центральном матче 6-го тура УПЛ Заря – Динамо.

"Ни одна камера не была расположена на линии ворот, а повторы из глубины поля не дают четкого ответа на вопрос о голе Цыганкова. Мы можем дискутировать, но никто не сможет доказать, что мяч пересек линию ворот. Чего я, кстати, не исключаю.

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Не можем мы требовать четкого ответа и от ассистента. Он должен держать линию офсайда, чем он и занимался – контролировал зону между одиннадцатиметровой отметкой и линией ворот. Единственное решение в такой ситуации – это камеры на линии ворот или система Hawk-Eye, которая работала, в частности, на последнем чемпионате мира", – цитирует Ступара ua-football.

По мнению бывшего арбитра, Динамо не должно искать причину потери очков в судейских действиях, ведь киевляне заслуживали на поражение.

После 6-ти туров Динамо находится на 5-й строчке УПЛ, Заря – третья.

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