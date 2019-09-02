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Заря – Динамо: Ступар оценил действия арбитра в матче и выделил гол-фантом Цыганкова

16:43 152 Читати українською
Заря – Динамо: Ступар оценил действия арбитра в матче и выделил гол-фантом Цыганкова
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил судейство в центральном матче 6-го тура УПЛ Заря – Динамо.

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Ни одна камера не была расположена на линии ворот, а повторы из глубины поля не дают четкого ответа на вопрос о голе Цыганкова. Мы можем дискутировать, но никто не сможет доказать, что мяч пересек линию ворот. Чего я, кстати, не исключаю.

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Не можем мы требовать четкого ответа и от ассистента. Он должен держать линию офсайда, чем он и занимался – контролировал зону между одиннадцатиметровой отметкой и линией ворот. Единственное решение в такой ситуации – это камеры на линии ворот или система Hawk-Eye, которая работала, в частности, на последнем чемпионате мира", – цитирует Ступара ua-football.

По мнению бывшего арбитра, Динамо не должно искать причину потери очков в судейских действиях, ведь киевляне заслуживали на поражение.

После 6-ти туров Динамо находится на 5-й строчке УПЛ, Заря – третья.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Мирослав Ступар Мирослав Ступар Заря - Динамо Киев
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