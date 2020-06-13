Заря – Динамо: Ступар назвал главную ошибку арбитра, которая повлияла на ход игры

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия рефери центрального матча 26-го тура УПЛ.

"Прежде всего возникает вопрос, почему не был назначен одиннадцатиметровый в моменте с рукой Попова? Неважно, что Денис хотел сыграть головой, но не сыграл. Мяч, летевший в направлении ворот, попал в руку защитника Динамо и в соответствии с методическими рекомендациями ФИФА и УЕФА – это одиннадцатиметровый удар.

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А тут еще можно додать перца, спросив у Балакина: почему ты назначил пенальти в матче Днепр-1 – Александрия, когда был удар с близкого расстояния и рука была прижата к туловищу? Здесь же все было открыто и четко, к тому же, работал VAR. Но Балакин даже не воспользовался видеоповтором, проигнорировав или не получив подсказку от арбитра VAR Сергея Бойко", – цитирует Ступара ua-football.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опустилась на 3-ю строчку.

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