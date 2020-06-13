toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - ИНТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Заря – Динамо: Ступар назвал главную ошибку арбитра, которая повлияла на ход игры

22:20 166 Читати українською
Заря – Динамо: Ступар назвал главную ошибку арбитра, которая повлияла на ход игры
Заря – Динамо/ Фото ФК Заря

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия рефери центрального матча 26-го тура УПЛ.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Прежде всего возникает вопрос, почему не был назначен одиннадцатиметровый в моменте с рукой Попова? Неважно, что Денис хотел сыграть головой, но не сыграл. Мяч, летевший в направлении ворот, попал в руку защитника Динамо и в соответствии с методическими рекомендациями ФИФА и УЕФА – это одиннадцатиметровый удар.

Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR

А тут еще можно додать перца, спросив у Балакина: почему ты назначил пенальти в матче Днепр-1 – Александрия, когда был удар с близкого расстояния и рука была прижата к туловищу? Здесь же все было открыто и четко, к тому же, работал VAR. Но Балакин даже не воспользовался видеоповтором, проигнорировав или не получив подсказку от арбитра VAR Сергея Бойко", – цитирует Ступара ua-football.

Динамо поднялось на чистое второе место. Заря отстает на 3 очка и опустилась на 3-ю строчку.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в скандальном матче за второе место УПЛ

blog_ava
Овьедо – Понферрадина: Лунин сам порождает и хоронит интригу – украинец стал абсолютным героем первого за 3 месяца матча
02:33
1811
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев Николай Балакин Николай Балакин Денис Попов Денис Попов Мирослав Ступар Мирослав Ступар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
32
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук