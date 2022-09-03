Заря и Динамо встречаются в рамках 3-го тура УПЛ 2022/23. Стартовые составы комнад и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Обе команды не смогли преодолеть сито квалификации в еврокубках. Правда, для Динамо это означало вылет в Лигу Европу, а для Зари – завершение выступлений на международной арене вообще. Луганчане быстро об этом забыли и прекрасно начали сезон УПЛ. Подопечные Патрика ван Леувена неожиданно оказались среди команд, набравших максимум очков в первых двух турах. Динамо успело сыграть в чемпионате лишь один матч, который сенсационно проиграло. СК Днепр-1 забил в ворота подопечных Мирчи Луческу три "сухих" мяча.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Матч Заря – Динамо, как и текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24" стартует в 13:00. Где смотреть матч Заря – Динамо онлайн? Игру должна была транслировать Setanta Sports, но оба участника сегодняшнего матча находятся в оппозиции, которая в очередной раз пытается сорвать единый телепул. Представителей официального транслятора не пускают на стадионы. Следовательно, сегодняшнюю игру снова будет транслировать один из каналов Коломойского – 2+2.

Стартовые составы:

Заря: Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина – Кристиан, Мишнев, Чурко – Русин.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Андриевский – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат