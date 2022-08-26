Заря – Динамо, Рух – Шахтер: УПЛ объявила расписание матчей 3-го тура
Утверждены даты и время поединков 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Третий тур УПЛ 2022/23 продлится 4 дня – со 2-го по 5 сентября включительно. Игровая неделя стартует во Львове поединком Рух – Шахтер, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
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2 сентября
Рух – Шахтер (17:00)
3 сентября
Заря – Динамо (13:00)
СК Днепр-1 – Верес (13:00)
Металлист 1925 – Ворскла (15:00)
4 сентября
Кривбасс – Львов (13:00)
Черноморец – Ингулец (15:00)
5 сентября
Минай – Колос (13:00)
Александрия – Металлист (15:00).
Отметим, Шахтер потерял очки уже в первом туре УПЛ. Подопечные Йовичевича не смогли обыграть Металлист 1925. Динамо еще не стартовало в чемпионате – матч киевлян с Ингульцом перенесли из-за участия "бело-синих" в еврокубках.
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