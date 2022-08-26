Утверждены даты и время поединков 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Третий тур УПЛ 2022/23 продлится 4 дня – со 2-го по 5 сентября включительно. Игровая неделя стартует во Львове поединком Рух – Шахтер, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Рух будет транслировать свои матчи на 1+1 Media – клуб официально обвинил УПЛ в "футбольном произволе"

2 сентября

Рух – Шахтер (17:00)

3 сентября

Заря – Динамо (13:00)

СК Днепр-1 – Верес (13:00)

Металлист 1925 – Ворскла (15:00)

4 сентября

Кривбасс – Львов (13:00)

Черноморец – Ингулец (15:00)

5 сентября

Минай – Колос (13:00)

Александрия – Металлист (15:00).

Отметим, Шахтер потерял очки уже в первом туре УПЛ. Подопечные Йовичевича не смогли обыграть Металлист 1925. Динамо еще не стартовало в чемпионате – матч киевлян с Ингульцом перенесли из-за участия "бело-синих" в еврокубках.

Скандал вокруг единого телепула, воздушные тревоги и ярость Вернидуба: как стартовала УПЛ в условиях войны