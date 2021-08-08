Стало известно, в каких комплектах экипировки сегодня сыграют луганчане и киевляне в центральном матче 3-го тура Премьер-лиги.

Утром на Славутич-Арене в Запорожье состоялось традиционное совещание с участием официальных лиц, задействованных в поединке. На ней был утверждено, в каких формах сыграют команды.

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Как сообщает пресс-служба Зари, луганчане на игру выйдут в черно-серой экипировке, а вратарь – в зеленом комплекте. Динамо же оденет новую форму бело-голубых цветов, голкипер будет играть в сером.

Заметим, луганчане будут принимать киевлян уже сегодня, 8 августа. Стартовый свисток на Славутич-Арене прозвучит в 19:30. Сейчас Динамо и Заря имеют по три зачетных балла, но киевляне провели только одну встречу в УПЛ, а луганчане – уже две.

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