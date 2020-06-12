Заря – Динамо: киевляне получили результаты ПЦР-тестов на коронавирус

Медицинский штаб Динамо узнал результаты ПЦР-тестов игроков и персонала киевского клуба.

Игроки, тренерский штаб и персонал Динамо прошли ПЦР-тесты на наличие коронавируса COVID-19, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Как сообщил медицинский персонал клуба, тесты всех динамовцев дали отрицательный результат. Напомним, предыдущие тесты команда прошла менее двух недель назад – перед встречей с Шахтером. Согласно медицинскому протоколу УПЛ, ПЦР-тесты необходимо проводить каждые 14 дней.

К слову, поединок 26-го тура УПЛ Заря – Динамо состоится 13 июня, начало в 17:00.

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