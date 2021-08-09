"Как и ожидалось, игра была очень сложной для нас. Было отдано слишком много эмоций, слишком много перепадов было в игре. Кроме того, сегодня было жарко, поэтому игроки потратили много сил. Мы хотели довести этот матч до логического завершения, но концовка получилась не та. Пропустили гол, был момент с пенальти в наши ворота.

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Повторюсь, в матче были "качели", он вышел эмоциональным. Может, для зрителей это выглядело зрелищно, но на скамейке было очень сложно. В конце концов – важен результат. Мистер позвонил и поздравил ребят с победой. Заря – очень хороший коллектив, с качественным подбором футболистов, поставленной игрой и хорошим тренером. Нам сегодня было очень тяжело. Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре. Она будет такой же серьезной и такой же сложной.

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Кто пробил (пенальти – Футбол 24) – уже все видели. Если бы на поле были такие игроки, как Цыганков и Жерсон, пробил бы кто-то из них. А в таких случаях мяч берет тот, кто чувствует в себе уверенность. То, что Карлос не забил, – это футбол. Важно то, что мы довели эту игру до победы. Все остальное – не так важно.

Это футбол. Такое бывает. Думаю, что каждый игрок, который не забивает пенальти, получает определенную психологическую мини-травму. Видно, это отразилось на Карлосе, потому что он не так уверенно разобрался в этом эпизоде ​​и не забил. Если бы он реализовал пенальти, все было бы совсем иначе", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что "бело-синие" победили луганчан благодаря голам Сироты и Буяльского. В составе Зари забитым мячом отличился Овусу.

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