Заря – Десна: экс-форвард сборной Украины назвал обладателя бронзовых медалей УПЛ

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата Украины.

"Поединок между Зарей и Десной – изюминка предстоящего тура. Это будет лобовая игра в борьбе за третье место, а возможно, даже и второе при определенном стечении обстоятельств, хотя в это никто не верит.

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В этой паре я отдаю предпочтение Заре. Судя по очным играм, даже когда Десна выиграла в Чернигове у Зари, команде Александра Рябоконя было сложно. Десне легче играть с Динамо, чем с Зарей или Шахтером. Когда их соперник играет в комбинационный футбол, контролирует мяч, черниговцы испытывают трудности. Десне больше подходят соперники, которые играют с длинными передачами.

Впрочем, у Зари тоже есть проблемы, особенно на последнем рубеже. Сломались три вратаря, а молодой парень, которому сейчас доверили место в рамке, еще не такой опытный для игр с таким напряжением в конце сезона. Возможно, Десна приготовит сюрприз Заре и сможет что-то предложить сопернику, но в целом, на мой взгляд, луганчане ближе будут к успеху в этом матче, чем гости", – сказал Призетко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в заключительном туре в борьбе за бронзовые медали сойдутся подопечные Скрипника и Рябоконя. Заре для успеха достаточно будет даже ничьей, тогда как черниговцам нужна лишь победа.

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