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Заря – Десна: экс-форвард сборной Украины назвал обладателя бронзовых медалей УПЛ

19 июля 10:20 - Читати українською
Заря – Десна: экс-форвард сборной Украины назвал обладателя бронзовых медалей УПЛ
Заря – Десна / ФК Десна

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата Украины.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

"Поединок между Зарей и Десной – изюминка предстоящего тура. Это будет лобовая игра в борьбе за третье место, а возможно, даже и второе при определенном стечении обстоятельств, хотя в это никто не верит.

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В этой паре я отдаю предпочтение Заре. Судя по очным играм, даже когда Десна выиграла в Чернигове у Зари, команде Александра Рябоконя было сложно. Десне легче играть с Динамо, чем с Зарей или Шахтером. Когда их соперник играет в комбинационный футбол, контролирует мяч, черниговцы испытывают трудности. Десне больше подходят соперники, которые играют с длинными передачами.

Впрочем, у Зари тоже есть проблемы, особенно на последнем рубеже. Сломались три вратаря, а молодой парень, которому сейчас доверили место в рамке, еще не такой опытный для игр с таким напряжением в конце сезона. Возможно, Десна приготовит сюрприз Заре и сможет что-то предложить сопернику, но в целом, на мой взгляд, луганчане ближе будут к успеху в этом матче, чем гости", – сказал Призетко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в заключительном туре в борьбе за бронзовые медали сойдутся подопечные Скрипника и Рябоконя. Заре для успеха достаточно будет даже ничьей, тогда как черниговцам нужна лишь победа.

Заря – Десна: анонс матча УПЛ

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Теги
Виктор Виктор Скрипник Заря Заря Заря - Десна Десна Десна Александр Александр Рябоконь УПЛ Александр Александр Призетко
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