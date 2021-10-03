Заря – Десна

Если бы не Классическое, то именно этот матч стал бы центральным в 10-м туре. Встречаются два претендента на третье место, которые идут рядом в турнирной таблице УПЛ и уже прилично отстали от топ-3 – Ворскла оторвалась от Зари и Десны на четыре и пять очков соответственно. В таких условиях допускать поражение или ничью луганчане и черниговцы не имеют права.

Подопечные Виктора Скрипника подходят к поединку, имея за плечами два выноса в Лиге конференций с шестью пропущенными голами, однако на внутренней арене они набрали неплохой ход. Коллектив не знает поражений на протяжении шести туров, одержав четыре победы – две из них были добыты в матчах против конкурентов в борьбе за бронзовые медали. Заря минимально обыграла Ворсклу и разгромила СК Днепр-1 на выезде – впрочем, о ничьей с Минаем и Рухом тоже не стоит забывать. Словом, луганчане в чемпионате остаются грозной силой, но нестабильной.

Десне стабильность только снится. Демонстрируя очень крутой футбол в атаке, команда страдает от слабой обороны, да и о проблемах вокруг выплат зарплат забывать не стоит. Как следствие, при 13 забитых голах северяне пропустили 14. Расширенная статистика тоже показательна – черниговцы забили все, что должны были, но пропустили почти на четыре гола больше ожидаемого.

В последних пяти турах Десна выиграла только раз, дожав Рух на 90-й минуте. Поражение 0:4 от Динамо понять можно, а вот вынос от Вереса с аналогичным счетом и проигрыш Металлисту 1925 неприятно поразили – тем более, что они произошли в Чернигове. С другой стороны, подопечные Виктора Скрипника расписали крутую ничью с Ворсклой, а в первых четырех матчах они набрали максимум очков, переиграв крепкий СК Днепр-1. На отдельных отрезках неудачных поединков Десна тоже выглядела круто, но все разбивается о слабость защиты.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко, Жунинью, Вернидуб (Заря)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Десна

Заря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский – Назарина – Кабаев, Булеца, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Десна: Мысак – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Битва очень похожих коллективов с очень мощными атаками и дырявой защитой. У Зари она и в основном составе не впечатляет, а тут еще и проблемы со здоровьем Вернидуба и Жунинью нарисовались – впрочем, даже в таком раскладе оборона луганчан прочнее задней линии Десны.

Подопечные Александра Рябоконя ставят на классную систему позиционного наступления, а команда Виктора Скрипника мощная в игре на встречных курсах. Сегодня обе игровые модели обещают быть эффективными, поэтому матч должен получиться ярким. Букмекеры предлагают ставить на победу Зари, ведь ее результаты в последних турах гораздо лучше – и с ними есть смысл согласиться.

Верес – Александрия

Верес после поражения от Руха провел ударный отрезок, уверенно переиграв Минай, Десну и Львов (не пропустив ни одного гола) и отобрав очки у Ворсклы – причем в Чернигове команда забила четыре гола еще до перерыва. Впрочем, в двух последних турах ровенчане проиграли СК Днепр-1 и Шахтеру, опустившись с восьмой на десятую позицию. По ожидаемым очкам дебютант УПЛ наиграл на 11-ю строчку, но отставание от девятой составляет всего полбалла.

Словом, Верес сейчас можно назвать крепким середняком с середины таблицы. Команда создает проблемы претендентам на бронзовые медали, бьет слабее себя и получает сумку голов от грандов. Ничего невероятного. Такой же в команде и футбол – подопечные Юрия Вирта играют в схеме 4-4-2 от обороны и фланговых контратак. Выглядит просто, но достаточно эффективно. Любому коллективу в матче с ровенчанами будет непросто.

Впрочем, Александрию такими соперниками не спугнуть. Подопечные Юрия Гуры в текущем сезоне заслуженно били Шахтер, держали 0:0 с Динамо в Киеве до 90+5-й минуты, а также побеждали Зарю и Колос на их поле. Команда, которой прочили борьбу за выживание, сейчас входит в группу претендентов на бронзовые медали – победа над Вересом приблизит "желто-черных" на дистанцию в один зачетный балл от топ-3. Круто!

Впрочем, стоит также отметить несколько архаическую структуру обороны александрийцев. Центрбеки всегда остаются на своих позициях, не смещаясь вместе с партнерами при переводах соперника на фланг – таким образом Юрий Гура пытается насыщать зоны завершения, однако получается так себе. Черноморец забил в их ворота дважды, а Минай вообще победил "желто-черных".

Если бы не блестящая игра Билыка, команда шла бы на девятой позиции – она ​​пропустила на целых 7 голов меньше, чем ожидалось. То есть, моментов у ворот Александрии хватает, но их не реализуют. Это – шанс для Вереса.

Кадровая ситуация

Травмированные: Клёц, С. Шестаков (оба – Верес)

Дисквалифицированы: Кучеров (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Александрия

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Петько, Полулях, Г. Пасич – Гегедош, Сергийчук

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Кожушко, Ковалец, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч на три результата. Обе команды привыкли работать от контратак, обе слабые в позиционном наступлении. Александрия имеет лучшие результаты, но она уверенно выглядела на фоне лидеров – они давали пространство, в отличие от более слабых оппонентов. Верес пространства не даст, ведь сама его схема ориентированна на компактную оборону, однако есть проблемы при завершении контратак – команда недозабила уже 1,57 голов.

Учитывая вышеуказанные факторы, можно прогнозировать ничью.

Металлист 1925 – Минай

Металлист 1925 вышел из Первой лиги и стал настоящим откровением для УПЛ. Все привыкли, что новички ставят на осторожность, оборону и фланговые контратаки, однако харьковчане демонстрируют совсем другой футбол – команда играет от владения, пытается заходить в штрафную через комбинации и держит довольно высокий, как для дебютанта, темп. Валерий Кривенцов ставит своим подопечным современную атакующую модель, хотя и в обороне "желто-синие" действовали неплохо. С Шахтером удавалось держать "нули" до 80-х минут, да и с Динамо коллектив выглядел симпатично.

Календарь харьковчан в августе-сентябре оказался крайне сложным. Они проиграли двум грандам и Ворскле, потерпели досадное поражение от СК Днепр-1 (даже Йовичевич признал несправедливость результата) и расписали нулевую ничью со Львовом. Впрочем, в последнем туре они неожиданно победили Десну на выезде, забивая голы пятками и чрезвычайно понравившись в идейном плане. Это позволило оторваться от зоны вылета, однако она все равно недалеко – всего в четырех зачетных баллах позади.

Металлисту 1925 необходимо переиграть Минай, пока он "тепленький". Закарпатцы неплохо стартовали в чемпионате, отобрав очки у Зари и одержав победу над Александрией, а несколько недель назад им даже удалось остановить Шахтер – впрочем, отсутствие полноценных сборов на собранном на скорую руку составе сказались. "Лисы" чередовали ничьи с поражениями, не зная побед в течение семи туров подряд, а после поражения от Ворсклы и Львова руководство распрощалось с Василием Кобиным.

Минай принял Николай Цымбал, который ничем не поразил весной и который вряд ли останется главным надолго. Его задача сейчас проста – зацепиться за очки с Металлистом 1925 и отправиться на международную паузу, но способна на это команда? Сказать трудно. Очевидно, новый-старый коуч продолжит работать в оборонной схеме 3-5-2, однако ее качество во времена Василия Кобина была невысоким.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ткачук – Ахмедзаде

Дисквалифицированы: Фабинью (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Минай

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня – Габелок – Ременюк, Крысько, Кравченко, Батюшин – Марлисон

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Матич – Кныш, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Багайоко – Вишневский, Кобак

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Как правило, смена главного тренерапприводит к определенному эмоциональному всплеску в команде, однако в случае с Минаем это не работает – Николай Цымбал находится при ней в течение последнего года. Футбол закарпатцев в последних турах выглядел слабо, а после ухода Василия Кобина вообще непонятно, как они будут играть. Очевидно только, что Металлист 1925 на несколько порядков сильнее в идейном плане и существенно лучше в эффективности и качестве своей игры.

Харьковский клуб выступает безусловным фаворитом встречи. Именно на его победу и стоит ставить.

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