Заря – Десна: Белик назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожидания от противостояния Зари и Десны в битве за третье место турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Центральный матч последнего тура чемпионата состоится в Запорожье. И хотя Заря имеет шансы, пусть и небольшие, обогнать Динамо – лучше синица в руках, чем журавль в небе.

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Если сосредоточиться на борьбе за третье место, то, конечно, команда Виктора Скрипника, фаворит. Десне в любом случае нужно атаковать, рисковать, что только на руку быстрым игрокам Зари. Думаю, нас ждет интересный поединок", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после поражения от Динамо Заря имеет лишь призрачные шансы на второе место: для этого в последнем туре надо обыгрывать Десну и надеяться на поражение киевлян от Колоса. Более того, в случае проигрыша черниговцам подопечные Скрипника могут вообще остаться без медалей.

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