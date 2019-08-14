Заря – ЦСКА София: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги Европы против софийского ЦСКА.

"Завтра нас ожидает одна из решающих игр. Мы провели всего три недели официальных игр, а уже завтра будет решающий матч, как финал. Две команды хотят пройти дальше и обе имеют хорошие на это шансы.

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Не ждем, что нам будут здесь раздавать подарки, как предыдущий соперник. ЦСКА – клуб европейского уровня, который наверняка хочет исправить свои домашние ошибки. Заря же хочет писать свою историю, делать себе имя и проходить дальше.

Перед матчем можно что угодно рассказывать. Все покажет игра. Конечно, мы рады результату в Болгарии. Но счет ни о чем не говорит. Соперник приехал очень мотивированным. Они понимают, что без забитого гола дальше не пройдут. ЦСКА немного перестраивается. Против лидера сейчас играли другой схеме. Что будет завтра – покажет время.

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Пока не могу сказать. Есть вопросы по некоторым игрокам. Завтра утром у нас тренировки. Два-три игрока под вопросом после такого тяжелого графика. Однако те ребята, которые в обойме, очень мотивированы и хотят себя завтра проявить.

Пенальти мы не тренировали. Понимаем, что пенальти – это неотъемлемая часть футбола. К ней надо подходить скрупулезно, но рассчитываем не доводить дело до одиннадцатиметровых ударов", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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