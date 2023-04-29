В рамках 23-го тура УПЛ Заря встретится с Черноморцем, а Ингулец примет СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Черноморец

Заря подходит к матчу с Черноморцем в статусе третьей команды чемпионата, отставая от СК Днепра-1 на два зачетных балла. Луганчане вполне способны побороться за место в зоне ЛЧ, хотя у "желто-черных" есть еще игра в запасе – но более важно не выпасть за пределы топ-3. Динамо держится на расстоянии всего двух очков.

Несмотря на победу в шести из семи поединков весной, футбол подопечных Патрика ван Леувена тревожит. Крушить аутсайдеров и ловить киевлян на контратаках было весело, однако в других матчах проявились очевидные проблемы с позиционной атакой. Заря не смогла забить Кривбассу, победила Колос благодаря голу со штрафного (ничего не создав с игры), а в ворота СК Днепр-1 забили два гола из трех ударов.

Возможно, сегодня будет легче. Черноморец в своем футболе во втором круге УПЛ ставит не на низкий блок в обороне, а на прессинг и короткие розыгрыши. Это приносит успешные результаты – одесситы победили Ингулец, Верес и Кривбасс, расписали ничьи с Александрией (в меньшинстве), Шахтером и Металлистом 1925, а Ворскле проиграли в ничейном матче. Как следствие, команда смогла выплыть из зоны вылета.

Оборона "моряков" выглядела неоднозначно. С одной стороны, ни один из поединков подопечные Романа Григорчука не смогли завершить насухо. С другой – только Шахтер и Кривбасс забили в их ворота больше одного мяча. Так или иначе, расслабляться Черноморец не имеет права, ведь от зоны вылета команду отделяют всего четыре очка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Чурко, Мацапура, Данченко (Заря)

Дисквалифицированы: Снурницын – Алефиренко

Ориентировочные составы на матч Заря – Черноморец

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Демченко, Васильев, Кузык – Бадибанга, Юсов, Авагимян

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Футбол Черноморца выглядит довольно удобным для Зари. Луганчане будут иметь пространство (значит, будут иметь и моменты), а одесситы регулярно пропускают голы. Забить в ответ "морякам" будет трудно, ведь их основной нападающий дисквалифицирован. Именно поэтому букмекеры уверены в победе подопечных Патрика ван Леувена.

По нашему мнению, разница в коэффициентах слишком велика, однако "черно-белые" действительно выглядят фаворитами. Ставим на их успех.

Ингулец – СК Днепр-1

СК Днепр-1 после вчерашней победы Шахтера отстал от первой строчки на восемь очков, однако ситуация остается контролируемой. У "желто-черных" есть еще игра в запасе и личная встреча с "горняками" – оба матча будут проведены в мае. До того времени важно только не обжечься на каком-нибудь середнячке или аутсайдере, ведь еще одна осечка может стать фатальной.

Между тем, форма днепровцев весной продолжает тревожить. Команда проиграла Динамо и Заре, а также расписала ничью с Александрией – при этом все победные поединки вполне могли завершиться потерей зачетных баллов. Верес одолели минимально, Металлист 1925 за первый час игры выглядел значительно лучше СК, Львов едва не отыгрался с 0:3, а Рух в предыдущем туре держал счет 2:2 до последних минут.

Да, львовяне забили дважды из трех ударов, причем оба гола явно подарили – однако подобная ситуация с подопечными Александра Кучера случается не впервые. Что хуже всего, во втором тайме днепровцы почти ничего не создали впереди. Хорошая реализация и наличие волевых качеств пока держит Днепр-1 в чемпионской гонке, но с такой нестабильностью и с такими ошибками в задней линии обойти Шахтер будет трудно.

Сегодняшний соперник "желто-черных" явно опаснее Руха или Металлиста 1925. Ингулец весной выиграл четыре матча из восьми (в частности, удалось прибить Динамо), а также отобрал очки у Александрии неделю назад. Благодаря этому рывку подопечные Сергея Ковальца стали близкими к триумфу в битве за выживание – от зоны вылета их отделяют аж семь зачетных баллов.

Петровцы не хватают звезд с неба. У них очень скромный кадровый ресурс, однако команда компенсирует этот факт дисциплиной и определенной тактической гибкостью. "Казаки" способны играть в схемах с тройкой и четверкой защитников, работая от контратак или затягивая соперника в трясину "нулевого" матча. Кстати, в первом круге Ингулец расписал со "спортклубовцами" боевую ничью.

Кадровая ситуация

Травмированы: Амаш, Лучкевич, Пурита (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – СК Днепр-1

Ингулец: Билык – Нагиев, Кучеров, Ковалев, Мельничук – Клименко – Одарюк, Кухарук, Запорожец, Смоляков – Марусич

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что СК Днепр-1 – фаворит. В последних четырех матчах подопечные Александра Кучера только однажды забили меньше трех голов, а Ингульцу все же трудно тягаться с сильными командами. По крайней мере, если говорить об атаке.

Триумф над Динамо был исключением из правил. В поединках с Александрией, Ворсклой, Колосом и Черноморцем петровцы почти ничего не создали впереди, да и в целом выглядели вяло. Тягаться с СК Днепр-1 при такой игре нереально – хотя привозная оборона "желто-черных" точно подарит несколько хороших шансов.

В конце концов, не стоит забывать, что Ингулец проводит третий матч за 11 дней. Для такого коллектива это слишком. Именно поэтому мы ставим на победу "спортклубовцев".

Рух – Ворскла и ещё два матча УПЛ. Анонс