В рамках 8-го тура УПЛ Заря принимает Черноморец, Ворскла встретится с Минаем, а Львов – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Черноморец

Заря подходит к матчу с Черноморцем в ужасном настроении. В четверг команду практически разгромил Будё-Глимт, в предыдущем туре УПЛ луганчане разделили очки с Рухом, а в турнирной таблице действующий бронзовый призёр опустился аж на седьмую строчку. Что хуже всего, эти результаты справедливы – "черно-белые" демонстрируют низкий темп передач, проявляют огромное расточительство, играют от контратак с длинными передачами и допускают детские ошибки в обороне. На фоне таких проблем пошли разговоры даже о возможном уходе Виктора Скрипника.

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Ситуацию ещё можно исправить. Пока отставание от топ-3 составляет всего 5 очков, а по ожидаемым показателям Заря идёт четвёртой. Луганчане в чемпионате создают достаточно моментов – необходимо только лучше ими пользоваться. Общая ситуация все равно выглядит критической, но этот коллектив давно приучил к "позднему старту". Сейчас же нужно просто победить.

Черноморец уже на старте сезона "похоронили". У них слишком много динамовских новичков, очень молодой состав, слишком простой и незрелый футбол, слишком много проблем с фанатами. В начале нынешнего чемпионата одесситы реально провалились, но постепенно команда обжилась в УПЛ – в последних четырёх матчах "моряки" проиграли Шахтеру, но переиграли Мариуполь, расписав боевые ничьи с Александрией и Минаем. В этих трёх встречах они забивали минимум по два гола.

Подопечные Юрия Мороза показывают характер и демонструруют неплохой футбол, работая от быстрых фланговых контратак. За ними интересно наблюдать, поэтому Заре сегодня будет непросто. Одесситы способны удивить любого.

Кадровая ситуация

Травмированные: Жунинью (под вопросом), Шевченко (оба – Заря)

Дисквалифицированы: Вернидуб (Заря)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Черноморец

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Черноморец: Кучерук – Путря, Дубко, Кадири, Вантух – Кравченко, Михайленко – Цитаишвили, Ванат, Авагимян – Исаенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря после последних неудач будет очень мотивирована на победу. Сегодня же у луганчан еще и довольно удобный сценарий матча вырисовывается – Черноморец не умеет садиться в "автобус", а при игре на встречных курсах подопечные Виктора Скрипника намного сильнее. Именно поэтому стоит ставить на победу хозяев.

Ворскла – Минай

Ворскла в последних четырёх турах выглядела очень неоднозначно. Команда очень уверенно победила Металлист 1925, но едва избежала поражения от Вереса, проиграла Заре при хорошем футболе и расписала ничью с Десной – последний матч стал олицетворением противоречивости полтавчан. Забив до 17-й минуты два гола, "зелёно-белые" умудрились упустить гандикап уже к 32-й. Причём по ходу поединка подопечные Юрия Максимова выглядели как прекрасно, так и ужасно.

Полтавчанам критически не хватает стабильности. Этот факт выглядит довольно ироничным, ведь тренерский штаб играет одним и тем же составом с минимальными перестановками, а резервистов настолько не ценят, что меняют уже через 20 минут после выхода на замену – так в предыдущем туре поступили с Вакулой. Тем не менее, Ворскла остаётся в когорте претендентов на бронзу, отстав от третьей позиции всего на четыре очка. Дистанция кажется маленькой, но она не оставляет шансов для манёвра. Сегодня "зелёно-белым" нужна только победа.

Правда, у Миная отобрать зачётные баллы очень непросто. Команда, которой не давали никаких шансов перед началом сезона, умудрилась победить сильную Александрию и расписала ничью с Шахтером и Зарей, а поражение от Вереса была не по игре – если закарпатцы забили пенальти, то была бы заслуженная мировая. Вообще, ни один из успешных результатов "лис" нельзя назвать несправедливым. Даже "горняки" ничего серьёзного против них не создали, и только Динамо сумело реально уверенно переиграть подопечных Василия Кобина.

Конечно, его футбол нельзя назвать ярким. Команда в основном играет в пять защитников (хотя в последнее время перешла на четвёрку), садится в глухой автобус и довольно просто контратакует – но какая разница? Всего два месяца назад на контракте у клуба было всего 6 футболистов, а сейчас Минай идёт на 12-й позиции, создав несколько сенсаций и став очень опасным соперником для всех. Впрочем, зона вылета всё равно находится рядом, поэтому с Ворсклой надо цепляться за очки.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тамм (под вопросом), В. Тилль – Ахмедзаде (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, О. Тилль, Челядин, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Минай: Кучер – Кныш, Векляк, Лиховидько, Синегуб – Петрусенко, Месхи – Вишневский, Хахлёв, Байдал – Селезнёв

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно делать какие-то прогнозы, учитывая нестабильность Ворсклы и упрямство Миная. Тем не менее, фаворитом остаётся полтавская команда – в родных стенах она отгружает не менее двух голов, в то время как закарпатцы лишь раз забили больше одного. Да и мотивация у полтавчан сумасшедшая. Именно поэтому более вероятной кажется победа хозяев.

Львов – Металлист 1925

Интересно, будет ли в УПЛ хотя бы один сезон без кризиса львовских клубов. В текущем сезоне особенно сильно штормит Львов, который остаётся единственной командой УПЛ без побед – в активе "горожан" две ничьи и четыре поражения. Не во всех поединках команда выглядела плохо, но отрицательные результаты заставили Анатолия Бессмертного уйти в отставку. Вместо него пришёл Олег Дулуб, однако первый блин у него оказался комом – его подопечные без особых шансов сгорели Вересу.

Львову ещё и очень сильно не везет. В таблице ожидаемых показателей коллектив наиграл почти на 11 очков (в реальности же имеет только два), недозабив 4,91 голов и пропустив на 5,5 мячей больше, чем заслуживал. Что и говорить, когда в дерби против Руха "горожане" доминировали, допустив по собственным воротам всего два удара – в итоге они проиграли из-за автогола. Рано или поздно показатели должны подравняться. Возможно, это случится уже сегодня?

Впрочем, соперник у львовян непростой. Металлист 1925 – один из немногих представителей отечественного чемпионата, который пытается строить свой стиль не через выход в контратаку с длинными забросами. Харьковчане стараются доходить до штрафной через владения и комбинации, не отказываясь от основных принципов игры даже в поединках против "грандов". Собственно, против лидеров дебютант УПЛ провёл очень хорошие матчи, достойно проиграв Динамо, удерживая 0:0 с Шахтером до 80-й минуты и уступив СК Днепр-1 в результате досадного гола на последних секундах – до него соперники почти ничего не позволяли.

Единственным реальным провалом стало поражение от Ворсклы. Во всех остальных случаях Металлист 1925 нравился, однако для сохранения прописки в УПЛ (и симпатий фанатов в городе) необходимо побеждать – а у "жёлто-синих", при всех нюансах, 5 поражений в 7 турах, причём команда проиграла четыре раза подряд. Матч против Львова выглядит идеальной возможностью для обрыва серии

Кадровая ситуация

Травмированные: Дмитренко, Дерек, Пономарь (Металлист 1925)

Дисквалифицированы: Эрнест (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Металлист

Львов: Ильющенков – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец – Довгий, Чирьяк – Грисьо, Политыло, Шина – Ныч

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Савин, Голодюк, Крыськив, Фабинью – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обеим командам очень важно зацепиться хотя бы за какие-то очки. Металлист 1925 точно должен забить хотя бы один мяч, но и Львов в родных стенах выглядит крепко – "горожане" или забивают, или наигрывают на гол. О большем говорить трудно, ведь мы еще не знаем, что выстраивает Олег Дулуб.

Пока Металлист 1925 выглядит сильнее, поэтому рискнём поставить на победу гостей.

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