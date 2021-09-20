Звезда принимала Черноморец в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Заря была в ярости после поражения от Будё-Глимта в Лиге конференций, поэтому Черноморец попал под горячую руку подопечных Скрипника.

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Футболисты луганского клуба доминировали на протяжении всего поединка и отгрузили сопернику три безответных мяча. Особое внимание стоит уделить третьему голу, во время которого Сайядманеш совершил красивый сольный проход из центра поля и точно пробил.

После 8-ми туров УПЛ Заря расположилась на 7-й строчке, Черноморец остается в зоне вылета – 14-е место.

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