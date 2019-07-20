Заря – Будучность: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Луганская Заря начала продажу билетов на поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской Будучности.

Заря объявила о старте продажи билетов на официальном сайте клуба.

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Самый дорогаой пропуск на матч Лиги Европы будет стоить 100 грн. Самый дешевый билет можно приобрести за 30 грн. Запорожская Славутич-Арена, на которой принимает соперников луганский клуб, вмещает 12 тысяч зрителей.

Матч против Будучности состоится 1 августа. Начало поединка в 19:00.

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