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Заря – Будучность: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

11:05 33 Читати українською
Заря – Будучность: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Виктор Скрипник – наставник луганчан / ФК Заря

Луганская Заря начала продажу билетов на поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской Будучности.

 

Заря объявила о старте продажи билетов на официальном сайте клуба.

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Самый дорогаой пропуск на матч Лиги Европы будет стоить 100 грн. Самый дешевый билет можно приобрести за 30 грн. Запорожская Славутич-Арена, на которой принимает соперников луганский клуб, вмещает 12 тысяч зрителей.

Матч против Будучности состоится 1 августа. Начало поединка в 19:00.

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Будучность Будучность Лига Европы билеты на футбол Заря - Будучность Заря Заря
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