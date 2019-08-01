Заря – Будучность: послематчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над Будучностью во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Результатом мы очень довольны. Сегодня ровно неделя, как мы сыграли три матча подряд. Если бы мне сказали, что мы выиграем 3 матча, еще и без травм, я бы под этими словами расписался. Мы довольны тем, как прошла первая неделя.

Команда была очень мотивирована, как и соперник. У нас был тяжелый перелет в Полтаву после первого матча в Черногории, а Будучность отдыхала. Играли на фоне усталости.

Заря – Будучность – 1:0 – видео гола и обзор матча

Погода хорошую роль сыграла, не было жары. Главное, что выиграли и прошли дальше, набрали очки для коэффициента украинской ассоциации. Малой кровью обыграли соперника, который прилично выглядел первые 15 минут и пытался создавать моменты.

Когда пошли удаления, мы уже выигрывали. Я уже вижу то, что хочу от ребят, что ожидаю от них. Всегда хочется улучшений и обыгрывать по 8:0, но не всегда это случается, надо довольствоваться тем, что имеем.

Я бы не сказал, что после удалений мы слабее сыграли. В них стало на два игрока меньше впереди, но осталось столько же на своей половине. Как играли 1 в 1, так и играли. У нас были моменты, мы держали мяч, но обыгрывать 6:0 не было задачи. Глобальная задача – пройти дальше, что мы и сделали.

Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы

В перерыве я не говорил, что мы просто должны держать мяч. Да, публика ждет голов, но это не хоккей, когда после одного или двух удалений у тебя есть такое большое преимущество. Не было задачи форсировать, лезть и убиваться. Были бы провокации со стороны соперника и могло бы все поменяться. Я хочу, чтобы мы играли нагло, всегда вперед, первым номером, но это не всегда получается", – цитирует Скрипника Тribuna.com.