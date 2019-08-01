Заря – Будучность: послематчевая пресс-конференция Брновича

Главный тренер Будучности Бранко Брнович прокомментировал поражение своей команды в поединке квалификации Лиги Европы против Зари.

"В первом матче мы упустили нашу возможность победить. В ответном матче в первые 30 минут мы показали хорошую игру, но потом произошли пропущенный гол и удаление. Желаю удачи Заре в дальнейших стадиях Лиги Европы.

Заря – Будучность – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы ошиблись в начале матча, поскольку выбрали защитную тактику. 60 минут мы играли без двух игроков, поэтому не смогли реализовать свои моменты.

Так, Заря – лучше нас, но одна встреча не отображает полностью результат. Первые 30 минут команда играла достаточно активно и создавала хорошие моменты, но потом все изменилось буквально за несколько секунд", – цитирует Брновича Тribuna.com.

Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы