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Заря – Будучность: послематчевая пресс-конференция Брновича

1 августа 22:53 68 Читати українською
Заря – Будучность: послематчевая пресс-конференция Брновича
Бранко Брнович / Фото ФК Заря

Главный тренер Будучности Бранко Брнович прокомментировал поражение своей команды в поединке квалификации Лиги Европы против Зари.

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

"В первом матче мы упустили нашу возможность победить. В ответном матче в первые 30 минут мы показали хорошую игру, но потом произошли пропущенный гол и удаление. Желаю удачи Заре в дальнейших стадиях Лиги Европы.

Заря – Будучность – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы ошиблись в начале матча, поскольку выбрали защитную тактику. 60 минут мы играли без двух игроков, поэтому не смогли реализовать свои моменты.

Так, Заря – лучше нас, но одна встреча не отображает полностью результат. Первые 30 минут команда играла достаточно активно и создавала хорошие моменты, но потом все изменилось буквально за несколько секунд", – цитирует Брновича Тribuna.com.

Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Заря - Будучность Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы
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