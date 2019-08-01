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Заря – Будучность: поединок Лиги Европы посетили более 6 тысяч зрителей

1 августа 22:26 56 Читати українською
Заря – Будучность: поединок Лиги Европы посетили более 6 тысяч зрителей
Заря / сайт клуба

Заря победила Будучность в ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

На поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью присутствовали 6158 зрителей, сообщает лугаська команда в своем Twitter.

Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы

Напомним, подопечные Виктора Скрипника проводят свои домашние матчи на Славутич-Арене, что в Запорожье. Стадион может вместить до 12 тысяч болельщиков.

Заря – Будучность – видео гола

К слову, Заря победила Будучность в обоих матчах с общим счетом 4:1. Таким образом, луганчане сыграют в следующем квалификацйному раунде Лиги Европы.

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Заря - Будучность Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы
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