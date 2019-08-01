Заря – Будучность: поединок Лиги Европы посетили более 6 тысяч зрителей

Заря победила Будучность в ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).

На поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью присутствовали 6158 зрителей, сообщает лугаська команда в своем Twitter.

Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы

Напомним, подопечные Виктора Скрипника проводят свои домашние матчи на Славутич-Арене, что в Запорожье. Стадион может вместить до 12 тысяч болельщиков.

Заря – Будучность – видео гола

К слову, Заря победила Будучность в обоих матчах с общим счетом 4:1. Таким образом, луганчане сыграют в следующем квалификацйному раунде Лиги Европы.