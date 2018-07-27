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Заря – Брага: стало известно время начала первого матча 3 раунда квалификации ЛЕ

17:31 70 Читати українською
Заря – Брага: стало известно время начала первого матча 3 раунда квалификации ЛЕ
Славутич-Арена / соцсети

Стало известно, во сколько состоится матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага.

Заря на своем официальном сайте сообщила о времени начала матча 3 раунда квалификации ЛЕ против Браги.

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Поединок состоится 9 августа в 21:30. Команды сыграют в Запорожье на Славутич-Арене.

Ответный матч состоится 16 августа в Португалии на Стад де Мунисипал.

Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

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Славутич-Арена Заря Заря Брага Брага Лига Европы
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