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Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы

21:30 307 Читати українською
Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы
Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы

Заря и Брага встречаются в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч и онлайн-трансляция Заря – Брага стартовали в 21:30.

Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы

Стартовые составы команд:

Заря: Луис Фелипе, Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко, Силас, Харатин, Караваев, Леднев, Хомченовский, Рафаэль Ратао

Брага: Матеус, Секейра, Раул Силва, Бруну Виана, Марсело Гойяно, Клаудемир, Жоау Новайш, Рикарду Эсгаю, Орта, Уилсон Эдуарду, Франсержио

Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря

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0 : 0
Брага
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