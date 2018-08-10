Заря – Брага: послематчевая пресс-конференция Абеля Феррейры

Главный тренер Браги Абель Феррейра ответил на вопросы журналистов после матча с Зарей.

"1:1 на выезде? Гол – есть гол. Мы, конечно, хотели лучше, но теперь нам остается отработать в ответном матче.

Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

Газон в Запорожье хороший. Он понравился как мне, так и моим игрокам.

Что понравилось в игре? Я сейчас не могу говорить ни об игроках соперника, ни о своих", – цитирует Абеля Феррейру официальный сайт Зари.

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