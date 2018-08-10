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Заря – Брага: послематчевая пресс-конференция Абеля Феррейры

08:48 73 Читати українською
Заря – Брага: послематчевая пресс-конференция Абеля Феррейры
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Главный тренер Браги Абель Феррейра ответил на вопросы журналистов после матча с Зарей.

"1:1 на выезде? Гол – есть гол. Мы, конечно, хотели лучше, но теперь нам остается отработать в ответном матче.

Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

Газон в Запорожье хороший. Он понравился как мне, так и моим игрокам.

Что понравилось в игре? Я сейчас не могу говорить ни об игроках соперника, ни о своих", – цитирует Абеля Феррейру официальный сайт Зари.

Заря расписала результативную ничью с Брагой в квалификации Лиги Европы

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Брага
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Лига Европы Абель Феррейра Абель Феррейра Заря Заря Брага Брага Заря - Брага
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