Главный тренер "оружейников" Карлуш Карвальял рассказал об источниках информации, которыми пользовался, когда готовился к матчу 2-го тура Лиги Европы против "мужиков".

"Мы с Паулу друзья, но у меня не было возможности поговорить с ним о Заре.

Заря – Брага: предматчевая пресс-конфереция Карлуша Карвальяла

На самом деле я не звонил ему, потому что в настоящее время есть инструменты, которые помогают нам изучать каждый матч соперника", – цитирует Карвальяла издание O Jogo.

Напомним, уже сегодня, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55. В параллельном матче групы G Лестер на выезде сыграет с греческим АЕКом.

Заря – Брага: анонс матча Лиги Европы