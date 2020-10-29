Заря – Брага: наставник португальцев признался, консультировался ли он с Фонсекой относительно луганчан
15:51 - Читати українською
Главный тренер "оружейников" Карлуш Карвальял рассказал об источниках информации, которыми пользовался, когда готовился к матчу 2-го тура Лиги Европы против "мужиков".
"Мы с Паулу друзья, но у меня не было возможности поговорить с ним о Заре.
Заря – Брага: предматчевая пресс-конфереция Карлуша Карвальяла
На самом деле я не звонил ему, потому что в настоящее время есть инструменты, которые помогают нам изучать каждый матч соперника", – цитирует Карвальяла издание O Jogo.
Напомним, уже сегодня, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55. В параллельном матче групы G Лестер на выезде сыграет с греческим АЕКом.
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