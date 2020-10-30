"Мы знали, что игра будет очень сложной против высококачественной команды. Нам удалось воспользоваться слабым местом соперника, и это меня порадовало. Это была тяжелая и иная победа, чем у нас с АЕКом. Сегодня мы демонстрируем замечательный характер в тот момент, когда нам это было больше всего нужно, и мы получили три балла.

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Нам еще ничего не удалось добиться. Брага должна заработать больше очков, для выхода в следующий этап нам нужно по крайней мере 9 или 10 пунктов", – приводит слова Карвальяла официальный сайт португальцев.

Напомним, Брага минимально обыграла Зарю (2:1) и вместе с Лестером стала лидером группы G, набрав 6 очков после 2 туров.

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