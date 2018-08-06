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Заря – Брага: матч будет судить немецкая бригада арбитров

22:16 18 Читати українською
Заря – Брага: матч будет судить немецкая бригада арбитров
Тобиас Вельц / Фото spaziogames.it

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы Заря – Брага.

Главным арбитром матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской Зарей и португальской Брагой станет немец Тобиас Вельц, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут Эдуард Байтингер и Мартин Томсен. Четвертым арбитром выступит Серен Сторкс.

Напомним, первый матч Заря - Брага состоится в Запорожье, 9 августа, начало в 21:30.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
до матча
2
дн
:
22
час
:
31
мин
Брага
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