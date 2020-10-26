Заря Виктора Скрипника будет иметь дополнительную поддержку на трибунах во время поединка с Брагой во втором туре ЛЕ.

Заря получила разрешение от Минздрава на проведение поединка со зрителями, но при максимальной заполненности трибун на 15% от общей вместимости стадиона.

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Как сообщает официальный сайт "мужиков", клуб уже начал реализацию билетов на первую домашнюю встречу в этом сезоне Лиги Европы, которая состоится на Славутич-Арене, что в Запорожье. При покупке билетов необходимо указывать имя и фамилию, которые должны совпадать с документом, удостоверяющим личность. При входе нужно будет пройти температурный скрининг. Билеты будут стоить от 300 до 500 гривен в зависимости от трибуны.

Напомним, уже 29 октября Заря сыграет с Брагой во втором туре группового этапа ЛЕ. Начало матча в 19:55.

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