Заря – Брага: лидер португальцев отметил самую сложную часть матча против подопечных Скрипника
Лидер португальской Браги Жуан Паулинью высказался относительно победы над Зарей во втором туре группового этапа Лиги Европы.
"Нам нужно было проявить смирение, чтобы понять, что придется играть ниже. Вторая часть матча была более сложной, потому что мы выигрывали 2:0.
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Заря хотела отличиться впервые, поэтому поставила впереди многих людей. Мы не могли выбраться из своей части поля и были проблемы при переходах, но нам всем удалось сохранить победу, что было самым важным.
Лестер в следующем туре? Это не будет комфортно, ведь это соперник, который демонстрирует хорошие результаты и концентрацию. Мы должны смотреть на эти игры с амбициями и с желанием набирать очки", – цитирует Жуана Паулинью португальское издание Record.
Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.
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