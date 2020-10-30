"Нам нужно было проявить смирение, чтобы понять, что придется играть ниже. Вторая часть матча была более сложной, потому что мы выигрывали 2:0.

Заря – Брага – 1:2 – видео голов и обзор матча

Заря хотела отличиться впервые, поэтому поставила впереди многих людей. Мы не могли выбраться из своей части поля и были проблемы при переходах, но нам всем удалось сохранить победу, что было самым важным.

Лестер в следующем туре? Это не будет комфортно, ведь это соперник, который демонстрирует хорошие результаты и концентрацию. Мы должны смотреть на эти игры с амбициями и с желанием набирать очки", – цитирует Жуана Паулинью португальское издание Record.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.

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