toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАРИУПОЛЬ - БОРДО ЗАРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол

9 августа 23:34 47 Читати українською
Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол
Александр Караваев / фото из соцсетей

Капитан Зари Александр Караваев стал автором красивого взятия ворот в матче 3 раунда квалификации Лиги Европы против Браги.

В матче 3 раунда квалификации Лиги Европы 2018/19 Заря – Брага капитану хозяев Александру Караваеву удался шикарный результативный удар.

Заря расписала результативную ничью с Брагой в квалификации Лиги Европы

После навеса в штрафную защитник Браги выбил мяч, однако точно на ногу Караваеву. Полузащитник ударом с лета вогнал его прямо под перекладину ворот португальцев, сравняв таким образом счет в матче.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Португалии 16 августа.

Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в падении

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Брага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Заря Заря Лига Европы Видеоновости Главное Заря - Брага Фантастические голы Александр Караваев Александр Караваев Красивые голы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
53
мин
Олимпик
19:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук