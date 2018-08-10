Заря – Брага: Караваев забил блестящий гол

Капитан Зари Александр Караваев стал автором красивого взятия ворот в матче 3 раунда квалификации Лиги Европы против Браги.

В матче 3 раунда квалификации Лиги Европы 2018/19 Заря – Брага капитану хозяев Александру Караваеву удался шикарный результативный удар.

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После навеса в штрафную защитник Браги выбил мяч, однако точно на ногу Караваеву. Полузащитник ударом с лета вогнал его прямо под перекладину ворот португальцев, сравняв таким образом счет в матче.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Португалии 16 августа.

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