Эмоции на поле едва не привели к очередному скандалу в украинском футболе.

Накануне в матче 4-го тура УПЛ Заря расписала безголевую ничью с Александрией. По сообщению Динамомании, в конце встречи состоялась стычка между тренерскими штабами обоих клубов.

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Уже в добавленное время арбитр матча зафиксировал нарушение правил со стороны игрока гостей, после чего началась потасовка.

В результате инцидента арбитр наказал представителей обеих команд: тренер Александрии Владимир Езерский получил "горчичник", а представитель луганской команды Младен Бартулович увидел перед собой красную карточку.

Напомним, после 4-х туров Александрия с 7-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ четвертой, Заря с 4-мя баллами – десятая.

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