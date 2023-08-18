В рамках 4-го тура УПЛ 2023/24 Заря встретится с Александрией, а ЛНЗ сыграет с Полесьем. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Заря – Александрия

Матч Заря – Александрия состоится сегодня, 18-го августа, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Заря неделю назад одержала свою первую победу в сезоне, уверенно переиграв Ворсклу. Ненад Лалатович продемонстрировал тактическую гибкость, изменив схему с 4-3-2-1 на 3-4-2-1 и сев почти всей командой на свою половину. Полтавчанам не удавалось вскрывать зоны в этом блоке, а луганчане наказывали их лонгболами за спину медленным защитникам. Еще до перерыва "черно-белые" могли вести со счетом 4:0.

Болей и делай прогнозы.

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Впрочем, общая тенденция в футболе Зари тревожит. Подопечные Ненада Лалатовича снова выдали огненный тайм, в котором запороли кучу классных контратак (за матч их было аж 10) – а затем сдулись после перерыва. Падение формы было уже не столь резким, как в поединках с Рухом и Кривбассом, но контроль над игрой был потерян. Ворскла даже отыгралась, однако на этот раз забить еще один гол во втором тайме удалось "черно-белым".

С таким футболом против Александрии может быть непросто. Подопечные Руслана Ротаня в первых двух турах одержали минимальные победы (над Кривбассом и Металлистом 1925), достаточно прагматичные и сухие по характеру – матчи должны были завершаться вничью. Команда выглядела довольно депрессивно, но во встрече с Шахтером произошло волшебное перевоплощение. Точнее, перевоплощение произошло после перерыва, потому что до него "аграриев" выносили.

Александрия была близкой к камбэку с 0:2, хотя особых тактических перестановок не произошло. Команда просто наладила оборону от диагоналей и уверенно действовала на втором этаже – кроме того, были неплохие контратаки. Что наиболее важно, подопечные Руслана Ротаня на протяжении трех туров демонстрируют хорошую физическую подготовку и волевые качества – а этого очень не хватает нынешней Заре.

В составе обоих коллективов есть приятные новости из лазарета. В лагерь луганчан вернулись Смиян, Яцык и Головкин, а неделю назад на поле вышли Чурко и Герреро. Александрийцам же стал доступен Ковалец, который прилично сыграл во втором тайме против Шахтера.

Кадровая ситуация

Травмированные: Русин (под вопросом), Бутко, Данченко, Мацапура – Михайленко

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Турбаевский – Жордан, Батагов, Снурницын – Кирюханцев, Дрышлюк, Мишнев, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Александрия: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логинов, Смирный – Сигеев – Калитвинцев, Калюжный, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Зарю фаворитом матча УПЛ, однако коэффициент на победу луганчан очень высокий – аж 2.42. Коэффициент на триумф Александрии – 3.00. На ничью дают кф 3.45.

Специалисты не определились с возможной результативностью поединка. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.92, аналогичный тотал меньше – 1.91. Гол Эдуардо Герреро умножит вашу ставку на 2.60, а Артема Шулянского – на 3.00.

ЛНЗ – Полесье

Матч ЛНЗ – Полесье состоится сегодня, 18-го августа, на Центральном стадионе в Черкассах. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

ЛНЗ неплохо зарекомендовал себя в первых двух турах, дав бой Черноморцу и разгромив Минай на выезде. В матче с одесситами был даже интенсивный прессинг по принципам Романа Григорчука, однако уже тогда стала заметной проблема – команда еще недостаточно сбита, а хорошо играть удается только при одном рисунке. Без наличия пространства подопечным Александра Ковпака слишком трудно. Как следствие, новичок УПЛ неделю назад без шансов сгорел Кривбассу.

Хватит ли такого футбола против Полесья? Как показал старт житомирцев в элите – вполне. Подопечные Юрия Калитвинцева тоже склонны к игре на встречных курсах, регулярно отдавая инициативу сопернику. Правда, в позиционном наступлении они на порядок перспективнее ЛНЗ, но только за счет более ярких футболистов в группе атаки.

Результаты и футбол Полесья очень неоднозначны. Было доминирование на фоне разобранного Вереса (до удаления) с победой 2:1, однако в тактическом плане команда выглядела довольно бедно. Было поражение от СК Днепра-1 с аналогичным счетом – житомирцы играли в меньшинстве, однако нравились в продвижении мяча. Поражение от Руха снова произошло при довольно прямолинейной игре.

Неудивительно, что посреди недели заговорили о вероятной отставке Юрия Калитвинцва. Вопрос о перспективах Полесья под его руководством является дискуссионным, но определенный кредит доверия у коуча еще есть. Возможно, дальше дела пойдут лучше.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рыбалка, Банада (ЛНЗ)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Полесье

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Лопыренок, Норенков – Хамелюк, Бойко – Наумец, Тищенко, Пасич – Прядун

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Танковский – Назаренко, Мустафаев, Макуана – Будковский

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Полесье фаворитом матча УПЛ, хотя коэффициент на победу житомирцев высокий – аж 2.25. Коэффициент на триумф ЛНЗ – 3.35. На ничью дают кф 3.45.

Специалисты не не питают надежды на результативную игру. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.20, аналогичный тотал меньше – 1.70. Гол Филиппа Будковского умножит вашу ставку на 2.60, а Максима Прядуна – на 2.90.

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