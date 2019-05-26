Заря – Александрия: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 31-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Данный матч вполне мог стать битвой за бронзу вроде той, которую в прошлом чемпионате Заря провела против Ворсклы. Впрочем, в текущем сезоне луганский клуб выступал гораздо хуже, скатившись на пятую позицию и потеряв шансы на медали за два тура до окончания чемпионата – хотя они и до того были чисто теоретическими. Сейчас задача "мужиков" заключается в возвращении четвертой строчки, которую занимает Мариуполь; у обоих претендентов по 40 очков, но у азовцев преимущество по очным встречами.

"Изюминки"

– Беспроигрышная домашняя серия Зари в матчах с Александрией длится 3 матча (1 победа, 2 ничьи)

– В текущем чемпионате Заря не знает радости побед 4 тура подряд (2 поражения, 2 ничьи), а Александрия – 5 игр (2 ничьи, 3 поражения)

Александрия в прошлом туре могла не праздновать взятие бронзовых медалей, а подпустить конкурентов на расстояние в шесть очков. Вряд ли бы это сильно отразилось на перспективах конечного триумфа "жёлто-черных", однако если бы Заря потом сократила до трёх... Впрочем, УПЛ и так подарила много интриги в этом сезоне – все конкуренты сыграли вничью, в результате чего александрийцы получили право называться бронзовым призёром и заодно катать вату до последнего тура, когда на КСК "Ника" приедет Динамо. Правда, Владимир Шаран не должен давать расслабиться своим подопечным, ведь пять матчей подряд без побед – это не шутки.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Арвеладзе – Задерака

Под вопросом: Цуриков, Ковалец, Шендрик (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Шевченко – Караваев, Вернидуб, Литвин, Михайличенко – Силас, Чайковский – Лунёв, Леднев, Хомченовский – Будковский

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Шендрик, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Шастал, Протасов – Ситало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды в последнее время лихорадит, но им очень нужна победа: Заре – чтобы обойти Мариуполь, Александрии – чтобы прервать катастрофическую серию. Когда обоим неплохим, но кризисным командам УПЛ что-то очень нужно в очной игре, часто происходит результативная ничья.

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