Заря – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Заря в матче 31 тура УПЛ получила важнейшую победу над Александрией. Смотрите видео голов и обзор матча.

Заря в Запорожье принимала Александрию в рамках 31 тура УПЛ. Луганчанам кровь из носа нужна была победа для борьбы с Мариуполем за 4 место.

Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке

Уже на 12-й минуте Алексей Довгий после провала луганчан в обороне открыл счет, но за 17 минут Артем Громов восстановил равновесие. Перед перерывом Максим Лунев вывел "черно-белых" вперед.

Во втором тайме Заря увеличила преимущество до двух мячей и добыла 3 очка. В последнем туре подопечным Юрия Вернидуба стоит сыграть вничью с Мариуполем в очной встрече.

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