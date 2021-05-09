Команда Шарана могла открывать счет в первом тайме, но Никола Василь отразил пенальти от Дмитрия Гречишкина, записав в свой актив классный сейв.

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Расплата пришла во втором тайме. Сначала Александр Гладкий замкнул подачу с фланга, а затем молодой Алефиренко вышел один на один, обыграл Панькива и удвоил преимущество Зари. Гости смогли забить лишь один гол, автором которого стал Роман Вантух.

По итогам УПЛ 2020/21 Заря финишировала третьей. Александрия – на 9-й позиции.

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