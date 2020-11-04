"Мы очень серьезно готовимся к предстоящей игре у нас большие надежды на нее, ведь раньше мы не смогли набрать нужных нам очков в предыдущих матчах. Но надеемся завтра все поменять в другую, положительную для нас сторону. Мы разобрали последние все наши игры, сделали скрупулезный анализ. Надеемся завтра показать то, что мы сделали выводы из прошлых игр.

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У АЕКа есть свои нюансы в тактическом построении, командная игра, часто переходят из обороны в атаку, они немного будут отличаться по принципу игры от тех соперников, с которыми мы уже играли.

Мы от своей игры отходить не будем, у нас есть своя философия, которой мы должны придерживаться, несмотря на соперника и обстоятельства, в которых мы находимся. Я считаю, наша команда может прогрессировать быстрее, если будет придерживаться той, стабильной игры. Всегда нацелены на свою игру и на свои принципы", – цитирует Вернидуба сайт Зари.

Напомним, уже 5 октября в Запорожье состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК, начало в 22:00. Пока луганчане находятся на последней строчке группы G без зачетных баллов.

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