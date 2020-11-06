Главный тренер Зари Виктор Скрипник старается не опускать руки после разгрома своих подопечных в матче против АЕКа (1:4).

"Заслуженно проиграли. Опять пропустили быстрый гол, не смогли грамотно сыграть в своей штрафной площадке. Было заметно, что мастерство соперника намного выше.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

К сожалению, сейчас приобретаем только негативный опыт. Трудный момент переживаем, но надеемся выйти из этой ситуации с честью. Нас ожидает уже через три дня очень важный матч УПЛ против Ворсклы.

Мы надеялись, что сможем исправить прошлые ошибки, но имеем, что имеем. Мы очень злые, но стараемся не опускать рук", – заявил Скрипник в эфире ТК Футбол.

После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G.

Заря дома разгромно проиграла АЕКу и почти потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы